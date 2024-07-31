Подсчитано, с какого момента льготная ипотека из поддержки населения превращается в наживу для застройщиков

Доля льготной ипотеки не должна превышать 25% от общего ипотечного портфеля, уверен замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
В противном случае она превращается в инструмент наживы застройщиков и банкиров, объяснил он на заседании в Совете Федерации "Роль финансовой системы в развитии экономики и повышении благосостояния граждан".
"И по сути, когда это массовая льгота, она перестаёт быть льготой, которая поддерживает наших граждан. Она начинает просто являться перетоком денег в прибыль застройщиков, в прибыль банков, а граждане пытаются угнаться за ростом цен", — заметил Чебесков.
"Поэтому мы считаем, что льготные программы не должны превышать где-то процентов 25 от общего кредитного ипотечного портфеля, от общего кредитования", — уточнил он.
"И тогда они не должны существенно влиять ни на денежно-кредитную политику, ни дестабилизировать рост цен", — заключил замглавы Минфина.
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