Квартирант вправе пожаловаться на отказ в регистрации в съёмном жилье, и тогда хозяин налетит на штраф

Юрист Сивакова предупредила о штрафе за отказ в регистрации квартиранту

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Принято считать, что наказание за нарушения правил регистрации по месту жительства могут получить только бесправные приезжие. На самом деле и хозяину квартиры может грозить штраф, предупредила юрист в сфере ЖКХ Ирина Сивакова.

Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

Если добросовестный квартирант, не желающий претензий со стороны каждого встречного постового, уведомит, как положено, орган регистрационного учета о новом месте пребывания, собственнику квартиру придётся дать ему временную прописку.

Иначе по ст. 19.15.1 КоАП РФ ему грозит штраф от 2 до 5 тысяч, а в Москве и Санкт-Петербурге от 5 до 7 тысяч рублей.

Палка, впрочем, о двух концах: собственник тоже может сообщить о нежелающем легализоваться жильце куда следует, и тогда штрафы придётся платить несчастному мигранту.

Сивакова напомнила, что оговаривающие снятие ответственности за регистрацию положения в договоре аренды юридически ничтожны.

Исключение одно — если квартирант прописан в том же регионе, где снимает жилище, причём по примечаниям к ст. 19.15.1 и 19.15.2 КоАП РФ Подмосковье приравнивается к Москве, Ленинградская область — к Санкт-Петербургу, Севастополь к Крыму.