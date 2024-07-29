Набиуллина обещала снижение ставок по ипотеке и объяснила, когда оно начнётся

Эльвира Набиуллина пообещала снижение ипотечных ставок

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ипотечные ставки в России неизбежно снизятся по мере замедления инфляции, заверила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

"По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз — в этом цель нашей политики", — сказала глава ЦБ на Совете по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Она напомнила, что в период низкой инфляции, до пандемии, банки РФ выдавали кредиты под 8-9% годовых без бюджетной поддержки и "дорогостоящих программ".

Условия предлагаемой сейчас ипотеки — под 19-21% — иначе как заградительными не называют. Подсчитано, что рискнувшие взять жилищный кредит переплатят за него впятеро.