Набиуллина обещала снижение ставок по ипотеке и объяснила, когда оно начнётся

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Эльвира Набиуллина пообещала снижение ипотечных ставок

0:48
Недвижимость

Ипотечные ставки в России неизбежно снизятся по мере замедления инфляции, заверила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина пообещала снижение ипотечных ставок
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

"По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз — в этом цель нашей политики", — сказала глава ЦБ на Совете по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Она напомнила, что в период низкой инфляции, до пандемии, банки РФ выдавали кредиты под 8-9% годовых без бюджетной поддержки и "дорогостоящих программ".

Условия предлагаемой сейчас ипотеки — под 19-21% — иначе как заградительными не называют. Подсчитано, что рискнувшие взять жилищный кредит переплатят за него впятеро.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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