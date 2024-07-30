Назван один резко подорожавший тип недвижимости

За год земельные участки в России подорожали на 25%, подсчитал "Циан"

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За год земельные участки в России подорожали в среднем на 25% — до 243 тысяч рублей за сотку, подсчитал "Циан", пишет РИА Недвижимость во вторник.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

Подорожание отмечено почти во всех регионах РФ, особенно в Калмыкии (в 2,5 раза), Алтае (в два раза), Тюменской области (+80%), Тыве (+74%) и Свердловской области (+71%).

Самая дорогая земля — около 1,1 миллиона рублей за сотку — ожидаемо в Москве и Санкт-Петербурге. Отличился также Дагестан — там сотка земли обойдётся в 810 тысяч рублей.

Примечательно, что дома дорожают медленнее, чем земля под ними — за год рост средней цены составил 9%. Причиной может быть намного меньшая стоимость соток по сравнению с жилплощадью — более чем впятеро, предположили в "Циане".