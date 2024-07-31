Портал "Право.ru" обратил внимание на важное для будущих новосёлов разъяснение Верховного суда РФ, пишет в понедельник "Российская газета".
Поводом к нему стало дело жительницы Чувашии. Она купила квартиру в строящемся доме за три с лишним миллиона рублей, а когда заселилась, была жестоко разочарована: розетки вываливаются, перегородки — из пазогребневых плит вместо кирпича. Возмущённая новосёлка предъявила претензии.
Розетки ей закрепили, а с перегородками отказали — мол, дом сдан, а договор предусматривает "незначительные архитектурные и структурные изменения", в том числе замену стройматериалов "на эквивалентные по качеству".
Потерпевшая обратилась в суд, вставший на её сторону, застройщик обжаловал. Вышестоящая инстанция решение отменила под предлогом, что ухудшение качества жилья из-за стройматериалов истицей не доказано.
Дело дошло до Верховного суда, который обратил внимание на важный юридический момент: доказывать качество объекта долевого строительства должен застройщик, а не потребитель. И отправил иск на повторное рассмотрение.
Таким образом, справедливость восторжествовала, и хотя заявленную неустойку 33 миллиона рублей жиличка не получила, а вместо 500 тысяч морального ущерба ей присудили только тысячу, создан важный прецедент.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.