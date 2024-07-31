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Верховный суд дал по рукам ушлым застройщикам, встав на сторону жильцов

Застройщикам запретили заменять дорогие стройматериалы дешёвыми

1:28
Недвижимость

Портал "Право.ru" обратил внимание на важное для будущих новосёлов разъяснение Верховного суда РФ, пишет в понедельник "Российская газета".

Застройщикам запретили заменять дорогие стройматериалы дешёвыми
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Поводом к нему стало дело жительницы Чувашии. Она купила квартиру в строящемся доме за три с лишним миллиона рублей, а когда заселилась, была жестоко разочарована: розетки вываливаются, перегородки — из пазогребневых плит вместо кирпича. Возмущённая новосёлка предъявила претензии.

Розетки ей закрепили, а с перегородками отказали — мол, дом сдан, а договор предусматривает "незначительные архитектурные и структурные изменения", в том числе замену стройматериалов "на эквивалентные по качеству".

Потерпевшая обратилась в суд, вставший на её сторону, застройщик обжаловал. Вышестоящая инстанция решение отменила под предлогом, что ухудшение качества жилья из-за стройматериалов истицей не доказано.

Дело дошло до Верховного суда, который обратил внимание на важный юридический момент: доказывать качество объекта долевого строительства должен застройщик, а не потребитель. И отправил иск на повторное рассмотрение.

Таким образом, справедливость восторжествовала, и хотя заявленную неустойку 33 миллиона рублей жиличка не получила, а вместо 500 тысяч морального ущерба ей присудили только тысячу, создан важный прецедент.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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