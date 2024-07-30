Жильё c дешёвой арендной платой для студентов: в чём суть предложения Минобрнауки и что думают в Госдуме?

Для студентов предложили строить жильё c дешёвой арендой: в чем суть предложения

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил строить жилье для аренды студентами. По его словам, это может стать дополнительной альтернативой общежитиям. Он отметил, что стоимость такого жилья будет на уровень дешевле, чем обычная аренда. В Госдуме назвали эту идею правильной. В беседе с Pravda. Ru председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что это чётко ложится в логику поручений Президента о развитии рынка арендного жилья.

Фото: freepik.com

"За этим — будущее, учитывая, что сейчас у нас и ставки по ипотеке, и так далее, такие непростые времена для покупки жилья, поэтому аренда выйдет на первый план. Механизмы, о которых министр говорил и сегодня в Государственной Думе, точно будут востребованы. Вопрос в том, что пока экономика "несильно летает", как говорится среди экономистов, и инвесторы прибыли пока в этом не видят", — сказал парламентарий.

Депутат считает, что вместе с коллегами сможет поработать над удешевлением этих квадратных метров.

"Мы будем работать над ней, но в рамках общей идеи о развитии рынка арендного жилья, в том числе рынка некоммерческого найма. За этим будущее. Если мы этого не сделаем, то нам проблему аварийного жилья не решить, нам не решить вообще проблему перестройки наших городов, которая сегодня требуется", — заключил Пахомов.

Жилье c дешевой аренды для студентов: в чём суть предложения Минобрнауки и что думают в Госдуме?