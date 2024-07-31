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Почему пенсионеры обязаны платить за капремонт и кого из них освобождают от этой повинности

Юрист Сивакова предупредила об обязанности пенсионеров платить за капремонт

1:41
Недвижимость

Принято считать, что пенсионеры полностью или частично освобождены от платы за капремонт. Однако не всё так просто. Специализирующаяся на ЖКХ юрист Ирина Сивакова разъяснила в своём телеграм-канале тонкости предоставления этих льгот.

Юрист Сивакова предупредила об обязанности пенсионеров платить за капремонт
Фото: Правительство Московской области is licensed under public domain

Возраст и размер компенсации регионы устанавливают самостоятельно, хотя есть рекомендации на федеральном уровне, определённые ч. 2.1 ст. 169 ЖК РФ:

  • 50% тем, кто старше 70 лет,
  • 100% по достижении 80-летнего возраста.

Порядок предоставления льгот тоже может быть различным, и надо понимать, что компенсация не освобождает от обязанности вносить плату.

"Так, в Липецкой области суд взыскал с 80-летней пенсионерки 6 125 рублей в счёт погашения долга по взносам на капремонт", — привела пример юрист.

Кроме того, компенсируется капремонт на площадь в пределах социальной нормы, а если пенсионер живёт в просторной квартире, лишние метры оплачивать придётся по полной.

Ещё один момент касается жилья, переписанного на другого собственника в результате дарения или под выплату пожизненной ренты. В этом случае с пенсионера снимается обязанность уплаты взносов (даже если он продолжает там жить), но — вместе с льготой.

"Для многих, кто переоформляет право собственности с одного члена семьи на другого, сохраняя фактическое положение вещей, это становится неожиданностью", — пояснила Сивакова.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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