Почему пенсионеры обязаны платить за капремонт и кого из них освобождают от этой повинности

Юрист Сивакова предупредила об обязанности пенсионеров платить за капремонт

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Принято считать, что пенсионеры полностью или частично освобождены от платы за капремонт. Однако не всё так просто. Специализирующаяся на ЖКХ юрист Ирина Сивакова разъяснила в своём телеграм-канале тонкости предоставления этих льгот.

Фото: Правительство Московской области is licensed under public domain

Возраст и размер компенсации регионы устанавливают самостоятельно, хотя есть рекомендации на федеральном уровне, определённые ч. 2.1 ст. 169 ЖК РФ:

50% тем, кто старше 70 лет,

100% по достижении 80-летнего возраста.

Порядок предоставления льгот тоже может быть различным, и надо понимать, что компенсация не освобождает от обязанности вносить плату.

"Так, в Липецкой области суд взыскал с 80-летней пенсионерки 6 125 рублей в счёт погашения долга по взносам на капремонт", — привела пример юрист.

Кроме того, компенсируется капремонт на площадь в пределах социальной нормы, а если пенсионер живёт в просторной квартире, лишние метры оплачивать придётся по полной.

Ещё один момент касается жилья, переписанного на другого собственника в результате дарения или под выплату пожизненной ренты. В этом случае с пенсионера снимается обязанность уплаты взносов (даже если он продолжает там жить), но — вместе с льготой.

"Для многих, кто переоформляет право собственности с одного члена семьи на другого, сохраняя фактическое положение вещей, это становится неожиданностью", — пояснила Сивакова.