Домашняя библиотека: как книги повышают статус и украшают дом

Почему в вашем интерьере стоит создать книжный уголок

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В современных квартирах редко можно встретить даже книжный уголок или скромную полку с книгами. О целой библиотеке и речи не идет. Однако, эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино считает, что стоит пересмотреть свое мнение на этот счет.

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Преимущества домашней библиотеки

Статус

Стоит отметить, что по-настоящему успешные, богатые и влиятельные люди продолжают читать бумажные книги, в то время как большинство предпочитает проводить время в соцсетях и за просмотром сериалов. Обустройство домашней библиотеки подчеркивает ваш высокий статус и хорошее материальное положение.

Эстетика

Красиво оформленные книги могут стать настоящей изюминкой даже самого простого интерьера. Не забывайте об этом простом, но эффектном методе декора.

Ум

Умный человек инвестирует в покупку редких изданий и создание домашней библиотеки. Это показывает, что владелец жилья ценит своё время и предпочитает чтение интеллектуальной литературы вместо бесцельного просмотра телевизора.