Домашняя библиотека: как книги повышают статус и украшают дом

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Почему в вашем интерьере стоит создать книжный уголок

1:07
Недвижимость

В современных квартирах редко можно встретить даже книжный уголок или скромную полку с книгами. О целой библиотеке и речи не идет. Однако, эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино считает, что стоит пересмотреть свое мнение на этот счет.

Почему в вашем интерьере стоит создать книжный уголок
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Преимущества домашней библиотеки

Статус
Стоит отметить, что по-настоящему успешные, богатые и влиятельные люди продолжают читать бумажные книги, в то время как большинство предпочитает проводить время в соцсетях и за просмотром сериалов. Обустройство домашней библиотеки подчеркивает ваш высокий статус и хорошее материальное положение.

Эстетика
Красиво оформленные книги могут стать настоящей изюминкой даже самого простого интерьера. Не забывайте об этом простом, но эффектном методе декора.

Ум
Умный человек инвестирует в покупку редких изданий и создание домашней библиотеки. Это показывает, что владелец жилья ценит своё время и предпочитает чтение интеллектуальной литературы вместо бесцельного просмотра телевизора.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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