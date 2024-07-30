Домашняя библиотека: как книги повышают статус и украшают дом

В современных квартирах редко можно встретить даже книжный уголок или скромную полку с книгами. О целой библиотеке и речи не идет. Однако, эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино считает, что стоит пересмотреть свое мнение на этот счет.
Преимущества домашней библиотеки
Статус
Стоит отметить, что по-настоящему успешные, богатые и влиятельные люди продолжают читать бумажные книги, в то время как большинство предпочитает проводить время в соцсетях и за просмотром сериалов. Обустройство домашней библиотеки подчеркивает ваш высокий статус и хорошее материальное положение.
Эстетика
Красиво оформленные книги могут стать настоящей изюминкой даже самого простого интерьера. Не забывайте об этом простом, но эффектном методе декора.
Ум
Умный человек инвестирует в покупку редких изданий и создание домашней библиотеки. Это показывает, что владелец жилья ценит своё время и предпочитает чтение интеллектуальной литературы вместо бесцельного просмотра телевизора.
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