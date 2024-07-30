Улучшение качества сна: важные детали интерьера спальни

Как создать уют в спальне

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда мы вкладываем много усилий, чтобы спальня выглядела современно, дорого и стильно. Однако все эти старания бесполезны, если в комнате невозможно комфортно отдохнуть.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, CC BY-SA 3.0

Эксперт по интерьерному дизайну Юлия Тычино подчеркивает важность устранения определенных недостатков.

Какие именно недостатки нужно устранить?

Опасные растения

Выбирая растения для дома, мы иногда не учитываем их особенности. Некоторые из них нельзя держать в спальне, несмотря на их привлекательный внешний вид. К таким растениям относятся фиалки, фикус, лаванда, пальмы, монстеры, хризантемы и некоторые другие.

Неподходящие цвета

Для создания комфортной атмосферы в спальне цветовая палитра должна быть приятной, успокаивающей и нейтральной. Яркие оттенки категорически не подходят. Поэтому выбор цвета для спальни следует делать тщательно.

Качество воздуха

Качество воздуха также влияет на отдых. Регулярное проветривание комнаты и использование увлажнителя при необходимости помогут улучшить атмосферу в спальне.