При ремонте квартиры владельцы могут решить покрасить стены в белый цвет.
На первый взгляд, такой выбор кажется абсолютно правильным.
Белые стены визуально расширяют пространство и добавляют свет.
Однако эксперт по дизайну и интерьерам Юлия Тычино утверждает, что использование белоснежного покрытия — это ошибка.
Безусловно, белый цвет может присутствовать в интерьере. Частично белые стены — допустимы.
Но полностью белые стены могут усложнить жизнь тому, кто будет часто находиться в этом помещении.
В чем опасность белого цвета
Да, белый цвет делает помещение светлее и устраняет ощущение мрачности.
Однако обилие белого может привести к чрезмерной освещённости.
Достаточно включить люстру — и свет начнёт раздражать глаза.
Кроме того, большое количество белого цвета ассоциируется с холодом.
По этим причинам комната с полностью белыми стенами вряд ли будет уютной.
Поэтому лучше заменить белый цвет на кремовый или бежевый. Или сделать стены частично белыми.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.