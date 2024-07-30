Эксперт предупреждает: белые стены в интерьере могут стать проблемой

Почему белый цвет в интерьере может быть ошибкой

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При ремонте квартиры владельцы могут решить покрасить стены в белый цвет.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

На первый взгляд, такой выбор кажется абсолютно правильным.

Белые стены визуально расширяют пространство и добавляют свет.

Однако эксперт по дизайну и интерьерам Юлия Тычино утверждает, что использование белоснежного покрытия — это ошибка.

Безусловно, белый цвет может присутствовать в интерьере. Частично белые стены — допустимы.

Но полностью белые стены могут усложнить жизнь тому, кто будет часто находиться в этом помещении.

В чем опасность белого цвета

Да, белый цвет делает помещение светлее и устраняет ощущение мрачности.

Однако обилие белого может привести к чрезмерной освещённости.

Достаточно включить люстру — и свет начнёт раздражать глаза.

Кроме того, большое количество белого цвета ассоциируется с холодом.

По этим причинам комната с полностью белыми стенами вряд ли будет уютной.

Поэтому лучше заменить белый цвет на кремовый или бежевый. Или сделать стены частично белыми.