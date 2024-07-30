Как обустроить маленькую кухню: советы эксперта по дизайну интерьера

Как правильно обустроить маленькую кухню

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Планировка кухни играет ключевую роль в повседневной жизни, поэтому важно тщательно продумать все детали, чтобы избежать поспешных решений.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, PDM

Организация пространства на большой кухне может быть простой задачей, но настоящее мастерство проявляется в создании функционального и эстетичного дизайна для маленькой кухни.

Как обустроить маленькую кухню? На этот вопрос ответила эксперт в области дизайна и интерьера Юлия Тычино.

Полезные советы

Если у вас небольшая кухня, важно сначала проанализировать свои потребности.

Необходимо расставить приоритеты, поскольку в ограниченном пространстве сложно реализовать все идеи, особенно сложные и замысловатые.

Выделите самые важные требования к помещению, что позволит сосредоточиться на главных аспектах.

Сначала нужно обеспечить достаточное пространство для основных приборов и аксессуаров, чтобы они всегда были под рукой.

Для маленькой кухни стоит обдумать необходимость таких приборов, как посудомоечная машина, которая занимает много места и не всегда является необходимостью.

Оптимальное количество шкафов поможет разместить все нужные предметы, используемые в повседневной готовке и приеме пищи.

Выбор цвета

Определившись с приоритетами планировки кухонного пространства, подумайте о цветовой гамме.

Это важный аспект, влияющий не только на визуальную привлекательность, но и на самочувствие домочадцев.

Темные тона могут быть подавляющими и унылыми, хотя и элегантными и неподвластными времени. Однако они лучше подходят для больших помещений.

Светлые оттенки кухонной мебели и стен визуально увеличивают пространство, что особенно важно для маленьких кухонь.

Не забывайте о качественном освещении, которое сделает кухню светлой и уютной, а красивые светильники станут прекрасным дополнением дизайна.

Мебель

В зависимости от размеров кухни рекомендуется выбирать мебель, обеспечивающую максимальную функциональность помещения.

Если нет места для стола, можно рассмотреть вариант "два в одном", например, столешницу, которая также служит столом для завтрака.

Важно, чтобы расположение мебели было удобным и не затрудняло передвижение по кухне.

Аксессуары

При выборе аксессуаров можно обратиться к профессионалам. Они предложат оптимальные решения, которые удовлетворят все потребности владельца.

Специалисты таких компаний обладают обширными знаниями и могут дать полезные советы, основываясь на хорошем знании рынка и ожиданий клиентов.