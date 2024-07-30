5 секретов уютной уютной гостиной: от углового дивана до семейных фото

Отсутствие уюта в гостиной — серьезная проблема для жильцов квартиры.
Хотя комфортная спальня и красиво оформленная кухня могут частично компенсировать этот недостаток, общая атмосфера квартиры всё равно не будет идеальной. Гости, которые чаще всего собираются именно в гостиной, обязательно заметят этот дискомфорт.
Однако преобразить помещение в уютное и комфортное можно достаточно легко. Секретами создания стильной и удобной гостиной поделилась Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру.
Подходящие цвета
При оформлении гостиной выбирайте приятные и спокойные оттенки, такие как голубой, зелёный или бежевый. Небольшие яркие акценты тоже будут уместны.
Правильное освещение
Освещение в гостиной должно быть многослойным. Используйте не только люстру, но и настенные лампы. Торшер тоже будет отличным дополнением.
Угловой диван
Вместо громоздких мебельных наборов лучше установить один угловой диван. Это поможет избежать ощущения перегруженности и обеспечит достаточно места для всех.
Ковёр
Думаете, что ковры вышли из моды? На самом деле, ковёр в гостиной добавит уюта и тепла. Без него комната будет казаться не полной.
Семейные фотографии
Разместите на стенах семейные фотографии. Это не только украсит помещение и порадует родных, но и придаст интерьеру уникальность.
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