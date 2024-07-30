Как преобразовать подоконник в полезное пространство: практичные решения для маленькой квартиры

Как превратить подоконник в полезный элемент интерьера

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Одна из постоянных проблем владельцев маленьких квартир — это нехватка пространства.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Как отмечает дизайнер Юлия Тычино, подоконники зачастую остаются незамеченными и недооцененными.

Сегодня рассмотрим, как можно преобразовать подоконник в полезный элемент интерьера.

Мини-офис

Подоконник может служить компактным рабочим местом, что позволяет освободить пространство от отдельного стола. Если окно большое, можно установить полки или узкие шкафчики по бокам, а если столешница достаточно широкая, добавить тумбочку под ней. Также можно увеличить толщину подоконника и встроить в него выдвижной ящик.

Место для отдыха

Если подоконник низкий и широкий, его можно превратить в уютный диванчик. Расстелите на нем мягкий матрас, положите подушки и плед — и ваше место для отдыха готово.

Барная стойка

Чтобы освободить место на маленькой кухне, превратите подоконник в барную стойку. Даже если его ширина невелика, на нем можно разместить чашки и тарелки. А если подоконник достаточно широкий, это станет отличной обеденной зоной.