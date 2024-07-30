Как красный цвет в интерьере может повысить уровень уюта и комфорта: советы от эксперта

Почему красные детали важны для создания уюта в комнате

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В вашей квартире есть комната, в которой вы чувствуете себя неуютно?

Фото: PxHere is licensed under CC0

Вы не можете понять, почему здесь отсутствуют комфорт и тепло?

В таком случае стоит обратить внимание на цветовое оформление комнаты.

Если в интерьере нет красного цвета, возможно, это причина вашего дискомфорта.

Эту рекомендацию дала Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру.

Красные элементы в интерьере имеют особое значение. Они способны добавить уют и комфорт в пространство.

Хотя точной причины такого эффекта нет, существует гипотеза, что красный цвет ассоциируется с огнём и теплом, что делает его важным для создания уюта.

Однако важно не переборщить с этим цветом. Слишком яркие акценты могут мешать расслаблению и отдыху. Лучше добавить несколько небольших красных деталей, таких как подушки или вазы, чтобы создать желаемый уют.