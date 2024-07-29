Портал "Авито Недвижимость" проанализировал торговую привлекательность регионов и определил лучшие из них для ведения бизнеса.
Согласно исследованию, наиболее перспективными оказались Санкт-Петербург, Москва, а также Ленинградская, Московская, Самарская, Свердловская и Ростовская области.
Однако если рассматривать регионы по количеству свободных торговых помещений, то здесь лидерами стали Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области.
По динамике роста этого показателя весной текущего года лидировали Пермский и Краснодарский края, а также Калужская и Курская области.
Самую низкую среднюю стоимость аренды коммерческих объектов эксперты зафиксировали в Дагестане. С точки зрения конкуренции наиболее перспективными регионами они назвали Алтайский край, Псковскую и Курскую области.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.