Лайфхаки, подсмотренные в Европе: так экономят квартплату наши западные партнёры

Горячая ванна — это очень уютно, особенно в холода, но — неэкономично. Летом всё же лучше предпочесть душ.
Стирайте одежду реже, чтобы полнее загружать стиральную машинку.
Проверьте сантехнику и трубы на наличие протечек. Если всё в порядке, установите краны и душевую лейку с низким расходом воды, а также приобретите унитаз с двойным сливом. При использовании малого слива расходуется около 2-4 литров воды, большого — 6-8 литров.
Установите счётчики, если ещё не сделали этого.
Чтобы избежать лишних расходов, включайте воду только в начале и в конце чистки зубов, бритья и умывания.
При мытье посуды используйте средства, которые быстро очищают и не требуют большого количества воды.
Если вы планируете купить посудомоечную машину, выбирайте модель с низким расходом воды.
Как сэкономить на электроэнергии
Проверьте проводку. Если она старая, замените её или проведите профилактический ремонт.
Регулярно проверяйте показания счётчика электроэнергии. Если вы видите, что много нагорает, несмотря на то, что стараетесь не использовать электричество, наверняка во виновато ваше устаревшее освещение! Срочно замените все лампочки на светодиодные, даже те, которые вы никогда не включаете.
Протирайте лампочки и мойте окна — иногда именно в этом причина плохого освещения.
В холодное время года центрального отопления может быть недостаточно, поэтому используйте дополнительные источники тепла. Чтобы сделать помещение теплее, установите теплоотражающие экраны за батареями, заткните щели в окнах и на балконе, заходите в дом поскорее и через узкую щёлочку, чтобы не выпускать драгоценные гигакалории тепла.
При покупке бытовой техники обращайте внимание не только на потребляемую мощность, но и на класс энергоэффективности. Их бывает семь: от "A" до "G", где "A" — самый экономичный. Поэтому выбирайте бытовую технику класса "A". Следуйте инструкциям, прилагаемым к электроприборам — не заставляйте их работать в усиленном режиме и не оставляйте в режиме ожидания.
При небольшой загрузке стиральной машинки используйте экономичный режим стирки.
Современные модели холодильников оснащены датчиком контроля закрытия дверцы, благодаря которому вы не будете тратить лишнюю электроэнергию. Но если у вашего холодильника нет такого — не держите его открытым долгое время.
Фраза "Уходя, гасите свет" известна всем. Перед выходом обязательно проверяйте, всё ли выключено.