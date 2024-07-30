В этом году горячий сезон на рынке аренды жилья начался раньше — оно уже вовсю дорожает. Руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов оценил дальнейшие перспективы.
"Если спрос на ипотеку упадёт на 20%, то аренда жилья подорожает не менее чем на 10%. На меньшее рассчитывать не стоит, поскольку собственники повышают арендную плату минимум на 5 тысяч рублей. При этом подорожание аренды может произойти не только из-за того, что владельцы жилья повысят цены, но и по той причине, что дешёвые предложения на рынке быстро разберут и останутся квартиры среднего ценового сегмента и выше", — объяснил он в разговоре с РИАМО.
А если осенью ужесточат условия семейной ипотеки — это породит ещё один мощный скачок арендных цен, добавил собеседник издания.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.