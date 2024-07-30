Арендной плате в Москве предсказан ускоряющийся рост

Риелтор Чурилов предрёк рост арендной платы за жильё 10% в августе

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В этом году горячий сезон на рынке аренды жилья начался раньше — оно уже вовсю дорожает. Руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов оценил дальнейшие перспективы.

Фото: flickr.com by Брусника, CC BY-SA 2.0

"Если спрос на ипотеку упадёт на 20%, то аренда жилья подорожает не менее чем на 10%. На меньшее рассчитывать не стоит, поскольку собственники повышают арендную плату минимум на 5 тысяч рублей. При этом подорожание аренды может произойти не только из-за того, что владельцы жилья повысят цены, но и по той причине, что дешёвые предложения на рынке быстро разберут и останутся квартиры среднего ценового сегмента и выше", — объяснил он в разговоре с РИАМО.

А если осенью ужесточат условия семейной ипотеки — это породит ещё один мощный скачок арендных цен, добавил собеседник издания.