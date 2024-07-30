Не так давно "Стройгазета" писала о преждевременном начале высокого сезона на рынке аренды жилья. Новые данные подтверждают тренд — в июле ажиотаж разгорелся ещё больше, сообщил "Мир квартир".
По данным портала, спрос и, как следствие, арендная плата выросли в большинстве крупных городов РФ.
"В этом году прирост стоимости аренды в июле получился вдвое больший, чем за тот же период в 2023 году. Это произошло из-за отмены льготных ипотечных программ, по причине чего спрос стал смещаться с рынка продажи жилья на рынок аренды", — объяснил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.
По его словам, дальше будет дороже, поэтому арендаторы активизировались раньше, чем и обусловлен сдвиг сезонного роста с августа на июль.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.