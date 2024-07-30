Стоимость аренды жилья рванула ввысь почти везде: какие квартиры отличились

"Мир квартир" заметил преждевременный рост спроса на аренду жилья в РФ

Не так давно "Стройгазета" писала о преждевременном начале высокого сезона на рынке аренды жилья. Новые данные подтверждают тренд — в июле ажиотаж разгорелся ещё больше, сообщил "Мир квартир".

Фото: МВД Медиа by Евгений Карташов, PDM

По данным портала, спрос и, как следствие, арендная плата выросли в большинстве крупных городов РФ.

Однокомнатные квартиры подорожали в 61 городе из исследованных 70, в том числе в Москве — на 3% до 49 196 руб./мес., в Подмосковье — на 1,6%, до 31 162 руб./мес., в Санкт-Петербурге — на 2,6%, до 34 504 руб./мес.

Двухкомнатные квартиры подорожали в 47 городах, включая Москву — на 2,4% до 60 635 руб./мес., Московскую область — на 0,9% до 37 389 руб./мес., питерские "двушки" подросли в цене на 1,8% до 44 932 руб./мес.

Трехкомнатные квартиры стали сдаваться дороже в 44 городах, в том числе в Москве, Подмосковье и Северной столице.

"В этом году прирост стоимости аренды в июле получился вдвое больший, чем за тот же период в 2023 году. Это произошло из-за отмены льготных ипотечных программ, по причине чего спрос стал смещаться с рынка продажи жилья на рынок аренды", — объяснил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

По его словам, дальше будет дороже, поэтому арендаторы активизировались раньше, чем и обусловлен сдвиг сезонного роста с августа на июль.