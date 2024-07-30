Подсчитана астрономическая переплата за рыночную ипотеку в России

Переплата по ипотеке достигает 500%, подсчитала риелтор Решетникова

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Переплата по рыночной ипотеке достигает 500% от суммы кредита, подсчитала замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова для РИА Недвижимости.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Для расчёта она взяла срок ипотеки немногим выше среднего (он, по данным Банка России, неуклонно увеличивается год от года) — 30 лет, и ставку 20%.

"Покупка квартиры за 10 миллионов рублей с первым взносом в 5 миллионов и кредитом в 5 миллионов под 20% на 30 лет приведёт к переплате в 25 миллионов рублей. Правда нужно учитывать, что мы говорим о переплате не от всей стоимости квартиры, а от суммы кредита, и если покупка идет с большим первым взносом, эти цифры уменьшаются — если первый взнос, например, будет 50%, то переплата уменьшится вдвое", — объяснила Решетникова.

Досрочное погашение с постепенным увеличением ежемесячного платежа также поможет изрядно сэкономить, посоветовала она.

"Однако это мало кому доступно. К примеру, в Москве, оформив ипотеку на 25 лет, заемщику и так придется выплачивать от 130 тысяч рублей в месяц при приобретении однокомнатной квартиры на вторичном рынке и от 230 тысяч при покупке трехкомнатной квартиры. Новостройки стоят примерно в полтора раза дороже, соответственно, ежемесячный платеж также в полтора раза выше", — признала директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко.

По её подсчётам, теперь ипотечники стали переплачивать примерно вдвое больше, чем до марта 2022 года.