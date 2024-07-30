Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрываем секреты ночной активности домашних кошек
Где лучше заправляться — советы по выбору заправочной станции
Nvidia устанавливает новый стандарт с открытыми драйверами для Linux
Ряд пестицидов, которые используют в сельском хозяйстве, могут вызывать рак
Куда поехать отдохнуть в бархатный сезон
Анастасия Волочкова рассказала о своей аллергии на шипы белых роз
Учёные представили банк данных для обучения ИИ
Правила удобрения гранатового дерева
Почему у девушек из деревень кожа выглядит лучше, чем у жительниц мегаполисов?
Подсчитана астрономическая переплата за рыночную ипотеку в России

Переплата по ипотеке достигает 500%, подсчитала риелтор Решетникова

1:45
Недвижимость

Переплата по рыночной ипотеке достигает 500% от суммы кредита, подсчитала замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова для РИА Недвижимости.

Переплата по ипотеке достигает 500%, подсчитала риелтор Решетникова
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Для расчёта она взяла срок ипотеки немногим выше среднего (он, по данным Банка России, неуклонно увеличивается год от года) — 30 лет, и ставку 20%.

"Покупка квартиры за 10 миллионов рублей с первым взносом в 5 миллионов и кредитом в 5 миллионов под 20% на 30 лет приведёт к переплате в 25 миллионов рублей. Правда нужно учитывать, что мы говорим о переплате не от всей стоимости квартиры, а от суммы кредита, и если покупка идет с большим первым взносом, эти цифры уменьшаются — если первый взнос, например, будет 50%, то переплата уменьшится вдвое", — объяснила Решетникова.

Досрочное погашение с постепенным увеличением ежемесячного платежа также поможет изрядно сэкономить, посоветовала она.

"Однако это мало кому доступно. К примеру, в Москве, оформив ипотеку на 25 лет, заемщику и так придется выплачивать от 130 тысяч рублей в месяц при приобретении однокомнатной квартиры на вторичном рынке и от 230 тысяч при покупке трехкомнатной квартиры. Новостройки стоят примерно в полтора раза дороже, соответственно, ежемесячный платеж также в полтора раза выше", — признала директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко.

По её подсчётам, теперь ипотечники стали переплачивать примерно вдвое больше, чем до марта 2022 года.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Западные альянсы разваливаются. РФ может повторить военные походы 1812 и 1945 годов
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
После затишья ВСУ возобновили попытки прорыва к многоэтажкам Волчанска Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Последние материалы
Куда поехать отдохнуть в бархатный сезон
Анастасия Волочкова рассказала о своей аллергии на шипы белых роз
Учёные представили банк данных для обучения ИИ
Правила удобрения гранатового дерева
Почему у девушек из деревень кожа выглядит лучше, чем у жительниц мегаполисов?
Салат с хрустящими баклажанами и помидорами: тёплая закуска по-азиатски
"СОГАЗ" выплатит страховки пострадавшим при ЧП с поездом в Волгоградской области
Philips увеличила чистую прибыль в 6 раз благодаря разовому доходу
Путешествие по Амурской области
Porsche отзывает обновленный Cayenne 2024 из-за проблем с подвеской
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников