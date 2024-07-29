Для борьбы с тараканами те, кто опасаются инсектицидов, могут попробовать народные средства. Об одном из них Москве 24 рассказал биолог-энтомолог Роман Хряпин.
"Можно накатать шарики с картошкой, яйцом и борной кислотой либо с тетраборатом натрия и разместить их в качестве приманки в местах, где бывают тараканы", — посоветовал он.
По словам специалиста, такая отрава эффективна даже против глубоко устойчивых к инсектицидам тараканов, поскольку резистентность к этому яду у них не вырабатывается.
"Это недорого, но довольно долго. Поражение насекомых будет происходить в течение недели-двух", — добавил он.
Ещё один способ — клейкие ловушки. "Для этого нужно намазать подложки долгосохнущим клеем, и туда будут попадаться тараканы", — пояснил Хряпин.
Если народные средства не помогли — придётся использовать магазинные ядохимикаты. А коль скоро и от них проку нет — присмотритесь, откуда тараканы в вашем доме. Если они ползут от соседей через вентиляцию — у вас остаётся только один способ борьбы с вредителями.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.