Рецепт отравленной приманки для тараканов, которая избавит от них ваш дом за две недели полностью

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Энтомолог Хряпин подсказал народное средство от тараканов

1:11
Недвижимость

Для борьбы с тараканами те, кто опасаются инсектицидов, могут попробовать народные средства. Об одном из них Москве 24 рассказал биолог-энтомолог Роман Хряпин.

Энтомолог Хряпин подсказал народное средство от тараканов
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, CC BY-ND 2.0

"Можно накатать шарики с картошкой, яйцом и борной кислотой либо с тетраборатом натрия и разместить их в качестве приманки в местах, где бывают тараканы", — посоветовал он.

По словам специалиста, такая отрава эффективна даже против глубоко устойчивых к инсектицидам тараканов, поскольку резистентность к этому яду у них не вырабатывается.

"Это недорого, но довольно долго. Поражение насекомых будет происходить в течение недели-двух", — добавил он.

Ещё один способ — клейкие ловушки. "Для этого нужно намазать подложки долгосохнущим клеем, и туда будут попадаться тараканы", — пояснил Хряпин.

Если народные средства не помогли — придётся использовать магазинные ядохимикаты. А коль скоро и от них проку нет — присмотритесь, откуда тараканы в вашем доме. Если они ползут от соседей через вентиляцию — у вас остаётся только один способ борьбы с вредителями.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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