Как ипотека может превратить материнский капитал из подспорья в обременение

Юрист предупредил об ограничениях при продаже купленного на маткапитал жилья

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Материнский капитал может служить хорошим подспорьем при покупке жилья в ипотеку, но его использование влечёт некоторые ограничения. Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о них агентству "Прайм".

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Приобретение недвижимости с использованием средств маткапитала означает, что среди её собственников будут несовершеннолетние. Значит, любые сделки с ней нужно согласовывать с опекой, поэтому банки неохотно идут на рефинансирование таких кредитов.

По тем же причинам затруднена продажа такого жилья. Кроме согласия опеки, для этого придётся выделить детям доли в иной недвижимости, по площади не меньше нынешней, находящейся в том же населенном пункте.

"На деле получается, что продавцу необходимо докупать квадратные метры или выделять доли в уже имеющемся жилье одного из родителей", — пояснил собеседник издания.

Сложнее получить семейную ипотеку: опека не даст согласие на выделение доли в недострое, а банки стараются не использовать принадлежащее несовершеннолетним имущество в качестве залога.

Ещё одна проблема может встать при разделе ипотечной как совместно нажитого имущества после развода, добавил юрист. Надо помнить, что материнский капитал таковым не является, жильё в этом случае делят за вычетом его доли.