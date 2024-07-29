Почему спальня должна быть как можно дальше от входной двери: советы от дизайнера

Спальня должна располагаться как можно дальше от входной двери, будь то в квартире или частном доме.
Многие пренебрегают этим правилом и размещают спальню близко к прихожей, что может иметь серьёзные последствия.
Хотя кухню и гостиную можно разместить неподалёку от входа, спальню лучше располагать подальше.
Почему это важно? На этот вопрос ответила Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера из сетевого издания.
Шум
Если спальня находится близко к входной двери, неизбежно появится шум. Хотя он может показаться незначительным, разговоры на площадке и звук работающего лифта будут слышны достаточно хорошо, что затруднит полноценный отдых и сон.
Сквозняк
Эта проблема особенно актуальна для владельцев частных домов. В этом случае входная дверь ведёт не на общую площадку, а сразу на улицу, что приводит к образованию сквозняков. Эти сквозняки ощущаются в прихожей и в комнате, расположенной рядом с дверью. Поэтому лучше разместить спальню подальше от входа, чтобы избежать продувания и обеспечить комфортный сон.
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