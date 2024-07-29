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Как подготовить квартиру к приему гостей, чтобы произвести хорошее впечатление

Как подготовить квартиру к приходу гостей

1:52
Недвижимость

Интерьер дома может многое рассказать о его владельце.

Как подготовить квартиру к приходу гостей
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

Аккуратный и опрятный дом свидетельствует о том, что его хозяин ответственен, трудолюбив и стремится к чистоте.

Если же в квартире неуютно и тесно, гости могут сложить неблагоприятное мнение о владельце.

Существует множество мелочей, которые могут испортить впечатление о квартире, даже если она в целом оформлена хорошо.

Что нужно убрать или спрятать перед приходом гостей? Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино из сетевого издания перечислила вещи, которые не должны видеть посторонние.

Много обуви в прихожей
Первое, что может испортить впечатление о вашем доме, — это беспорядок в прихожей.

Во многих прихожих можно заметить множество кроссовок и ботинок.

Избыток обуви создаёт ощущение беспорядка и недостатка чистоты. Уберите её в шкафчик заранее.

Лишние вещи на столах
Комната будет выглядеть неопрятной и неуютной, если на столах будут находиться лишние предметы (стопки журналов, игрушки, зарядные устройства, бумаги, канцелярские принадлежности и т. д.).

Эти вещи "загромождают" пространство и портят интерьер.

Одежда на стульях
Негативное впечатление о комнате создают также предметы гардероба, развешанные на стульях.

Одежда должна находиться в шкафах или висеть на крючках в прихожей.

Обмылки
Многочисленные маленькие куски мыла портят вид ванной комнаты и свидетельствуют о неуважении хозяина к гостям.

Старый ковёр
Ковёр, лежащий на полу десятилетиями, наверняка вышел из моды и впитал неприятные запахи.

Замените старый ковёр на новый или выберите современное напольное покрытие.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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