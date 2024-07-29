Как поддерживать порядок в доме: 5 вещей, которые нужно убирать каждую неделю

Топ-5 вещей, от которых нужно избавляться каждую неделю

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже шикарный ремонт и самые качественные отделочные материалы могут быть незаметными из-за неряшливости хозяев.

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Поэтому некоторые вещи следует убирать раньше, чем они станут бесполезными или ненужными, а уборку нужно проводить не только для устранения пыли.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино указала на предметы, от которых следует избавляться каждую неделю.

Макулатура

Рекламные агенты активно заполняют почтовый ящик различными материалами. Среди них могут быть счета за коммунальные услуги, газеты, журналы и рабочие черновики.

Все это следует своевременно убирать, хотя бы в кладовку.

Мелочи

Это могут быть расчески и щетки, резинки для волос, игрушки, батарейки, нижнее белье и одежда.

Лучше завести для таких мелочей специальную корзину и проверять ее содержимое не реже одного раза в неделю.

Губки

На кухне это губки для мытья посуды, а в ванной — ватные диски и другие аксессуары для ухода за кожей лица.

Увядшие растения

Цветы в вазах или растения в горшках, которые завяли или заболели, утратили прежнюю привлекательность.

Это не только нарушает фэншуй, но и создает впечатление, что хозяйке нет дела до порядка в доме.

Флаконы

Пустые пузырьки от косметики, бутылки от шампуней и гелей, использованные тюбики зубной пасты и другой мусор не должны дожидаться генеральной уборки. Сюда же относятся изделия с истекшим сроком годности.