Тренды оформления потолков: белый цвет, трековые светильники и минимализм

Как красиво и стильно оформить потолок

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Классический способ оформления потолка — это белый, ровный потолок с люстрой и карнизом.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Раньше было популярно украшать его лепниной или красить в яркие цвета. Некоторое время дизайнеры увлекались натяжными и многоуровневыми конструкциями.

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась актуальными идеями по эффектному и красивому оформлению потолков.

Цвет

Белый цвет по-прежнему остается основным выбором. Это не только классика, но и способ улучшить отражение и рассеивание света.

Однако цвет потолка зависит от общего концепта интерьера. Цветные потолки еще не ушли в прошлое и могут удачно завершить интерьер в некоторых случаях.

Свет

Для помещений в стиле современной классики вместо привычной люстры в центре комнаты рекомендуются трековые светильники.

Светильники могут быть как полностью скрытыми, так и техническими. Декоративные элементы при этом используются минимально.

Форма

Многоуровневые гипсокартонные конструкции постепенно выходят из моды.

Тем не менее, потолок не должен быть просто ровным. Например, молдинги и другие украшения могут добавить интереса, главное — не перегрузить интерьер.

В целом, предпочтение отдается чистоте, простоте и аккуратности линий.