Тренды оформления потолков: белый цвет, трековые светильники и минимализм

Классический способ оформления потолка — это белый, ровный потолок с люстрой и карнизом.
Раньше было популярно украшать его лепниной или красить в яркие цвета. Некоторое время дизайнеры увлекались натяжными и многоуровневыми конструкциями.
Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино поделилась актуальными идеями по эффектному и красивому оформлению потолков.
Цвет
Белый цвет по-прежнему остается основным выбором. Это не только классика, но и способ улучшить отражение и рассеивание света.
Однако цвет потолка зависит от общего концепта интерьера. Цветные потолки еще не ушли в прошлое и могут удачно завершить интерьер в некоторых случаях.
Свет
Для помещений в стиле современной классики вместо привычной люстры в центре комнаты рекомендуются трековые светильники.
Светильники могут быть как полностью скрытыми, так и техническими. Декоративные элементы при этом используются минимально.
Форма
Многоуровневые гипсокартонные конструкции постепенно выходят из моды.
Тем не менее, потолок не должен быть просто ровным. Например, молдинги и другие украшения могут добавить интереса, главное — не перегрузить интерьер.
В целом, предпочтение отдается чистоте, простоте и аккуратности линий.
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