Современные решения для ванной комнаты: почему плитка до потолка не актуальна

Недавно большинство владельцев квартир считали, что облицовка стен и пола в ванной плиткой — это практично и долговечно.
Однако дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости", имеет иное мнение.
Если вы планируете облицевать ванную плиткой до потолка, будьте готовы к ряду недостатков.
Во-первых, такой интерьер будет выглядеть устаревшим. В современном дизайне ванной комнаты все чаще используют обои, краску и другие материалы вместо классической плитки.
Во-вторых, покупка, укладка и демонтаж плитки потребуют значительных затрат.
Что же делать? Более простым, быстрым и бюджетным вариантом будет облицевать плиткой только нижнюю часть стены, а верхнюю — оклеить обоями или покрасить.
Можно также рассмотреть такой вариант: стены, не подвергающиеся воздействию воды, оклеить обоями, поверхность за ванной облицевать плиткой, а остальные стены покрасить.
При этом помните, что все материалы, используемые в ванной комнате, должны быть влагостойкими.
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