Современные решения для ванной комнаты: почему плитка до потолка не актуальна

Как сэкономить на ремонте ванной

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Недавно большинство владельцев квартир считали, что облицовка стен и пола в ванной плиткой — это практично и долговечно.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Однако дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости", имеет иное мнение.

Если вы планируете облицевать ванную плиткой до потолка, будьте готовы к ряду недостатков.

Во-первых, такой интерьер будет выглядеть устаревшим. В современном дизайне ванной комнаты все чаще используют обои, краску и другие материалы вместо классической плитки.

Во-вторых, покупка, укладка и демонтаж плитки потребуют значительных затрат.

Что же делать? Более простым, быстрым и бюджетным вариантом будет облицевать плиткой только нижнюю часть стены, а верхнюю — оклеить обоями или покрасить.

Можно также рассмотреть такой вариант: стены, не подвергающиеся воздействию воды, оклеить обоями, поверхность за ванной облицевать плиткой, а остальные стены покрасить.

При этом помните, что все материалы, используемые в ванной комнате, должны быть влагостойкими.