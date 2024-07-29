Как правильно подключать водопроводные краны: важные нюансы и стандарты

Как правильно подключить водопроводный кран

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Раньше ситуация выглядела так: если из подключенного водопроводного крана не текло, это уже считалось хорошим результатом. То, что на кухне вентиль горячей воды был справа, а в ванной слева, воспринималось как мелочь.

Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, CC BY 3.0

Сейчас всё иначе. Или, возможно, всегда было так, просто вы не знали?

Эксперт сетевого издания "БелНовости" в области дизайна и интерьера Юлия Тычино рассказала, как правильно подключать водопроводный кран.

Расположение вентилей

В советское время вентиль горячей воды обычно располагался справа, а холодной — слева. Достаточно взглянуть на разводку труб в старых домах, чтобы убедиться в этом.

Существовал специальный документ (СНиП), который стандартизировал расположение инженерных систем, где говорилось, что труба горячего водоснабжения должна находиться справа от трубы холодного водоснабжения.

Стандарт или правила

С приходом импортных строительных материалов возникла путаница. За рубежом всё было наоборот, что было непривычно для советских граждан.

Большинство людей на планете являются правшами, поэтому на Западе решили, что вентиль с холодной водой следует располагать справа, так как холодной водой пользуются чаще.