Топ-3 бесполезных предмета для дома, от которых лучше отказаться: избегайте ненужных покупок

Топ-3 бесполезных предмета для дома, от которых лучше отказаться

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждому хочется, чтобы его дом был теплым и уютным гнездышком, куда приятно возвращаться после напряженного дня.

Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Именно для этого мы покупаем ковры, пледы, подушки и другие вещи. Однако, как отмечает дизайнер Юлия Тычино в интервью для издания "БелНовости", среди них могут встречаться откровенно непрактичные предметы, которые не принесут пользы в быту.

Домик для кошки

Многие владельцы кошек, стремясь порадовать своего питомца, покупают домик с когтеточкой и лежанкой. Но большинство кошек все равно предпочитают спать на кровати и точить когти о ковер. Если ваш кот проигнорировал свой новый домик, попробуйте вернуть его в магазин — аксессуар, а не животное, конечно.

Большой телевизор

Покупка нового телевизора — серьезное решение. В магазине легко растеряться среди множества вариантов и забыть о своих предпочтениях. Часто консультанты предлагают самый большой телевизор, но дома может оказаться, что экран слишком велик. Это вызывает усталость глаз и головокружение, и в итоге вы можете предпочесть смотреть фильмы на смартфоне. Лучше обменять телевизор на модель с меньшей диагональю.

Беговая дорожка

Энтузиазм от покупки беговой дорожки обычно длится около недели, после чего она превращается в вешалку для одежды. Это типичное развитие событий: когда интерес к занятиям спортом угасает, тренажер начинает использоваться не по назначению. Вместо того чтобы тратить деньги и занимать место в доме, лучше приобрести абонемент в спортзал, если хотите вести активный образ жизни.