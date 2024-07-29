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Топ-3 бесполезных предмета для дома, от которых лучше отказаться: избегайте ненужных покупок

Топ-3 бесполезных предмета для дома, от которых лучше отказаться

1:45
Недвижимость

Каждому хочется, чтобы его дом был теплым и уютным гнездышком, куда приятно возвращаться после напряженного дня.

Топ-3 бесполезных предмета для дома, от которых лучше отказаться
Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Именно для этого мы покупаем ковры, пледы, подушки и другие вещи. Однако, как отмечает дизайнер Юлия Тычино в интервью для издания "БелНовости", среди них могут встречаться откровенно непрактичные предметы, которые не принесут пользы в быту.

Домик для кошки

Многие владельцы кошек, стремясь порадовать своего питомца, покупают домик с когтеточкой и лежанкой. Но большинство кошек все равно предпочитают спать на кровати и точить когти о ковер. Если ваш кот проигнорировал свой новый домик, попробуйте вернуть его в магазин — аксессуар, а не животное, конечно.

Большой телевизор

Покупка нового телевизора — серьезное решение. В магазине легко растеряться среди множества вариантов и забыть о своих предпочтениях. Часто консультанты предлагают самый большой телевизор, но дома может оказаться, что экран слишком велик. Это вызывает усталость глаз и головокружение, и в итоге вы можете предпочесть смотреть фильмы на смартфоне. Лучше обменять телевизор на модель с меньшей диагональю.

Беговая дорожка

Энтузиазм от покупки беговой дорожки обычно длится около недели, после чего она превращается в вешалку для одежды. Это типичное развитие событий: когда интерес к занятиям спортом угасает, тренажер начинает использоваться не по назначению. Вместо того чтобы тратить деньги и занимать место в доме, лучше приобрести абонемент в спортзал, если хотите вести активный образ жизни.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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