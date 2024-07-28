Почему шторки для ванной устарели: эксперты рекомендуют заменить их на экраны

Шторка для ванной комнаты — это элемент интерьера, который особенно ассоциируется с девяностыми и нулевыми годами.
Юлия Тычино, дизайнер и эксперт сетевого издания "БелНовости", высказала своё мнение об этом "аксессуаре".
По её мнению, шторка выглядит устаревшей и придаёт интерьеру дешевизну. Кроме того, тканевая шторка не является особенно практичной, так как в условиях повышенной влажности на ней легко образуется плесень.
Вместо шторки рекомендуется использовать пластиковый или стеклянный экран. Этот вариант более доступен по цене, прост в установке и не нарушает общую концепцию дизайна благодаря своей прозрачности.
Если хотите, можно выбрать экран, который станет частью интерьера, например, с контрастной фурнитурой или матовой и рельефной поверхностью.
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