Почему шторки для ванной устарели: эксперты рекомендуют заменить их на экраны

Почему шторки для ванной комнаты больше не в моде

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шторка для ванной комнаты — это элемент интерьера, который особенно ассоциируется с девяностыми и нулевыми годами.

Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Королева

Юлия Тычино, дизайнер и эксперт сетевого издания "БелНовости", высказала своё мнение об этом "аксессуаре".

По её мнению, шторка выглядит устаревшей и придаёт интерьеру дешевизну. Кроме того, тканевая шторка не является особенно практичной, так как в условиях повышенной влажности на ней легко образуется плесень.

Вместо шторки рекомендуется использовать пластиковый или стеклянный экран. Этот вариант более доступен по цене, прост в установке и не нарушает общую концепцию дизайна благодаря своей прозрачности.

Если хотите, можно выбрать экран, который станет частью интерьера, например, с контрастной фурнитурой или матовой и рельефной поверхностью.