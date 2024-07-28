10 идей для оригинального наполнения интерьерной вазы: от пальмовых листьев до зелени

10 идей для оригинального наполнения интерьерной вазы

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Интерьерная ваза является универсальным элементом декора, используемым для украшения помещений.

Фото: Freepik by pvproductions, PDM

Если вы рассматриваете такой декор, вам может быть интересно узнать, чем можно наполнить вазу. Эксперт сетевого издания "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, поделилась несколькими интересными идеями.

Мы не будем останавливаться на таких традиционных вариантах, как свежие или искусственные цветы и сухоцветы, а предложим более необычные решения.

Пальмовые листья

В вазе будут эффектно смотреться стабилизированные или хорошо высушенные ветви с крупными листьями. В качестве альтернативы можно выбрать имитации из бумаги.

Ветки

Этот вариант идеально подходит для минималистичных интерьеров в стилях эко, сканди, ваби-саби, джапанди и других. Можно использовать сухие ветви сложной формы, веточки с почками или зелеными листьями, а также ветви с ягодами.

Зелень

Вам может показаться необычным, но даже свекольная ботва, пряные травы или ветки укропа могут стать оригинальным и бюджетным декором для вазы.