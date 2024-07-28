Как создать уют в спальне: 5 вещей, которые стоит убрать немедленно

5 вещей, которые стоит немедленно убрать из спальни

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спальня должна быть местом для полноценного отдыха, но зачастую она превращается в нечто вроде складского помещения. Это приводит к утрате уюта и красоты, и в таком пространстве трудно расслабиться.

Фото: commons.wikimedia. org by Derek Jensen, PDM

К счастью, есть простой способ исправить ситуацию: достаточно убрать из спальни все ненужные предметы. Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьерам из сетевого издания "БелНовости", составила список вещей, которые не должны находиться в спальне:

Лишние предметы на прикроватной тумбочке

Тумбочка, заваленная книгами, зарядными устройствами, бумагами и коробками, портит общее впечатление от комнаты. Оставьте на ней только самое необходимое — светильник и будильник.

Одежда на спинке стула

Одежда должна храниться в шкафу, а не висеть на спинке стула или лежать на кресле. Это помогает сохранить порядок и эстетический вид спальни.

Телевизор

Телевизор не должен находиться в спальне. Он не только портит внешний вид комнаты, но и отвлекает от главной цели спальни — отдыха. Лучше всего смотреть телевизор в гостиной.

Большие устройства

В спальне не должно быть компьютеров, тренажеров и музыкальных центров. Эти предметы занимают много места и не способствуют расслаблению.

Ненужная мебель

Уберите из спальни любую громоздкую мебель, которую вы не используете. Это могут быть кресла, стулья или столики.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать в спальне уютную и комфортную атмосферу для полноценного отдыха.