Эксперт опроверг миф о существовании универсального цвета для всех интерьеров

Как выбрать идеальный цвет для любого интерьера

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При ремонте квартиры многие задумываются: "Существует ли универсальный цвет, подходящий для любого интерьера?"

Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com), CC0

Есть ли оттенок, который будет хорошо смотреться в любом помещении?

Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино из издания "БелНовости" подчеркивает, что такого цвета не существует.

Тем не менее, для каждой комнаты можно подобрать идеальный оттенок.

Важно учитывать тип и размер помещения, а также уровень освещенности.

Как выбрать идеальный цвет для комнаты

Сначала необходимо определить назначение помещения.

Если это спальня, стоит выбрать цвет, способствующий успокоению и расслаблению. Отличные варианты — синий и зелёный.

Для гостиной подойдут цвета, символизирующие эмоциональность и энергию: красный, жёлтый, оранжевый.

Эти же цвета стимулируют аппетит, поэтому они хорошо смотрятся на кухне.

Также важно учитывать размер помещения. В небольших комнатах лучше избегать слишком ярких цветов. Предпочтительнее выбрать светлые оттенки, зрительно расширяющие пространство: белый, бежевый, кремовый и т. д.

В просторных комнатах яркие цвета вполне уместны.

Светлые оттенки стоит выбирать для помещений с недостаточным освещением.