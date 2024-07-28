Эксперт опроверг миф о существовании универсального цвета для всех интерьеров

При ремонте квартиры многие задумываются: "Существует ли универсальный цвет, подходящий для любого интерьера?"
Есть ли оттенок, который будет хорошо смотреться в любом помещении?
Эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино из издания "БелНовости" подчеркивает, что такого цвета не существует.
Тем не менее, для каждой комнаты можно подобрать идеальный оттенок.
Важно учитывать тип и размер помещения, а также уровень освещенности.
Как выбрать идеальный цвет для комнаты
Сначала необходимо определить назначение помещения.
Если это спальня, стоит выбрать цвет, способствующий успокоению и расслаблению. Отличные варианты — синий и зелёный.
Для гостиной подойдут цвета, символизирующие эмоциональность и энергию: красный, жёлтый, оранжевый.
Эти же цвета стимулируют аппетит, поэтому они хорошо смотрятся на кухне.
Также важно учитывать размер помещения. В небольших комнатах лучше избегать слишком ярких цветов. Предпочтительнее выбрать светлые оттенки, зрительно расширяющие пространство: белый, бежевый, кремовый и т. д.
В просторных комнатах яркие цвета вполне уместны.
Светлые оттенки стоит выбирать для помещений с недостаточным освещением.
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