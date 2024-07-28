Сколько розеток должно быть в квартире: советы дизайнера Юлии Тычино

Можно уверенно утверждать, что комфорт современной жизни тесно связан с наличием электричества.
Холодильник, телевизор, микроволновая печь и другая бытовая техника требуют подключения к розеткам.
Если при планировании количества розеток допустить ошибку, проблему можно будет решить только с помощью удлинителя.
Чтобы избежать такой ситуации, воспользуйтесь ориентировочными расчетами для различных помещений, подготовленными дизайнером Юлией Тычино для сетевого издания "БелНовости".
Спальня
В этой комнате должно быть до 5 розеток, причем 4 из них следует разместить рядом с кроватью для подключения светильников и зарядки смартфонов. Пятую розетку лучше установить у двери для пылесоса.
Гостиная
Здесь также потребуется около 5 розеток. Они понадобятся для телевизора, кондиционера и другой техники.
Ванная
В ванной комнате рекомендуется устанавливать до 3 розеток для подключения стиральной машины и бойлера.
Кухня
На кухне стоит предусмотреть как минимум 5 розеток, а лучше больше, так как здесь используется много техники: холодильник, вытяжка, духовка, микроволновая печь, телевизор и т. д.
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