Сколько розеток должно быть в квартире: советы дизайнера Юлии Тычино

Сколько розеток нужно в каждой комнате

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Можно уверенно утверждать, что комфорт современной жизни тесно связан с наличием электричества.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Холодильник, телевизор, микроволновая печь и другая бытовая техника требуют подключения к розеткам.

Если при планировании количества розеток допустить ошибку, проблему можно будет решить только с помощью удлинителя.

Чтобы избежать такой ситуации, воспользуйтесь ориентировочными расчетами для различных помещений, подготовленными дизайнером Юлией Тычино для сетевого издания "БелНовости".

Спальня

В этой комнате должно быть до 5 розеток, причем 4 из них следует разместить рядом с кроватью для подключения светильников и зарядки смартфонов. Пятую розетку лучше установить у двери для пылесоса.

Гостиная

Здесь также потребуется около 5 розеток. Они понадобятся для телевизора, кондиционера и другой техники.

Ванная

В ванной комнате рекомендуется устанавливать до 3 розеток для подключения стиральной машины и бойлера.

Кухня

На кухне стоит предусмотреть как минимум 5 розеток, а лучше больше, так как здесь используется много техники: холодильник, вытяжка, духовка, микроволновая печь, телевизор и т. д.