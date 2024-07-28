Эксперт объяснила, почему белый подоконник ухудшает интерьер и как это исправить

Белый подоконник — это распространенный, но далеко не лучший вариант.
Желательно выбрать для подоконника другой цвет.
Причина проста: белый подоконник ухудшает внешний вид комнаты.
Об этом сообщила эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино в издании "БелНовости".
Чем плох белый подоконник
Специалист подчеркнула, что белый подоконник "удешевляет" интерьер.
Светлый подоконник выделяется на фоне стен (если они не белые), нарушая цельность оформления и создавая "лишний" участок.
Как решить проблему
Проблему можно решить очень просто. Нужно покрасить подоконник в подходящий цвет.
Важно выбрать износостойкую краску.
Если всё сделать правильно, интерьер избавится от "дешёвой" и скучной детали, а комната приобретет стильный и красивый элемент.
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