Эксперт объяснила, почему белый подоконник ухудшает интерьер и как это исправить

Почему белый подоконник портит интерьер

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белый подоконник — это распространенный, но далеко не лучший вариант.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Желательно выбрать для подоконника другой цвет.

Причина проста: белый подоконник ухудшает внешний вид комнаты.

Об этом сообщила эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино в издании "БелНовости".

Чем плох белый подоконник

Специалист подчеркнула, что белый подоконник "удешевляет" интерьер.

Светлый подоконник выделяется на фоне стен (если они не белые), нарушая цельность оформления и создавая "лишний" участок.

Как решить проблему

Проблему можно решить очень просто. Нужно покрасить подоконник в подходящий цвет.

Важно выбрать износостойкую краску.

Если всё сделать правильно, интерьер избавится от "дешёвой" и скучной детали, а комната приобретет стильный и красивый элемент.