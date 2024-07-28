Почему зона готовки у окна — не лучшее решение для вашей кухни: советы дизайнера

Эксперт рассказала, почему не стоит размещать зону готовки у окна

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не все интерьерные решения, найденные в интернете или в журналах, подходят для реальной жизни.

Фото: unsplash.com by Александр Шамбон, PDM

Одним из таких решений является размещение зоны готовки у окна.

Почему этого стоит избегать, рассказала дизайнер Юлия Тычино в сетевом издании "БелНовости".

Проблема в том, что раковина рядом с окном неизбежно создаст множество брызг, которые будут оседать на стекле. Это приведет к необходимости частой уборки окон.

Кроме того, установка такой раковины потребует значительных усилий: нужно будет подогнать высоту гарнитура под подоконник, обеспечить вентиляцию для радиатора и т. д.

Однако продление столешницы и объединение её с подоконником для создания обеденной зоны или дополнительной рабочей поверхности возможно. Этот вариант особенно полезен для владельцев маленьких кухонь.