Почему зона готовки у окна — не лучшее решение для вашей кухни: советы дизайнера

Не все интерьерные решения, найденные в интернете или в журналах, подходят для реальной жизни.
Одним из таких решений является размещение зоны готовки у окна.
Почему этого стоит избегать, рассказала дизайнер Юлия Тычино в сетевом издании "БелНовости".
Проблема в том, что раковина рядом с окном неизбежно создаст множество брызг, которые будут оседать на стекле. Это приведет к необходимости частой уборки окон.
Кроме того, установка такой раковины потребует значительных усилий: нужно будет подогнать высоту гарнитура под подоконник, обеспечить вентиляцию для радиатора и т. д.
Однако продление столешницы и объединение её с подоконником для создания обеденной зоны или дополнительной рабочей поверхности возможно. Этот вариант особенно полезен для владельцев маленьких кухонь.
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