Как выбрать лучшее место для стиральной машины: ванная или кухня

Где лучше разместить стиральную машину в квартире

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для современных, вечно занятых хозяек стиральная машина стала незаменимым помощником в быту, облегчая жизнь многим семьям и экономя время и силы.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Однако часто возникает вопрос: где лучше разместить стиральную машину — в ванной или на кухне?

Дизайнер Юлия Тычино, эксперт сетевого издания "БелНовости", поможет принять правильное решение.

Где лучше разместить стиральную машину

Идеальное место для стиральной машины — ванная комната или, еще лучше, специальная постирочная, если позволяет площадь квартиры.

В малогабаритных квартирах технику нередко приходится устанавливать на кухне.

Важно правильно организовать подводку и отвод воды, а также расположение розеток.

Как оптимально разместить стиральную машину на кухне

Размещение стиральной машины на кухне может сократить рабочее пространство, но эту проблему можно решить, установив над ней столешницу.

Технику следует располагать как можно ближе к водопроводу и канализации: длина сливного шланга не должна превышать штатный шланг более чем на 1,5 метра.