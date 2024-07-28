Распространённые ошибки в оформлении интерьера: советы эксперта

Как избежать ошибок при расстановке мебели

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие люди склонны заполнять комнаты мебелью от угла до угла.

Фото: Freepik by pvproductions, PDM

Они считают, что без дивана, пары кресел, большого книжного шкафа, журнального столика, полок и прочих предметов не обойтись.

Однако, вредные привычки на этом не заканчиваются, утверждает дизайнер Юлия Тычино из издания "БелНовости".

Вторая распространённая ошибка — расстановка мебели вдоль стен, что уже давно вышло из моды.

Чтобы идти в ногу со временем и модными тенденциями, создайте композиционный центр и расположите аксессуары вокруг него. Это сделает интерьер гораздо интереснее.

Третья привычка, которая удешевляет обстановку — приверженность мебельным гарнитурам, включающим кресла и диван, кровать и тумбочки, стол и стулья из одного набора.

Современные стильные интерьеры обходятся без комплектов.

Дизайнер рекомендует выбирать вещи, которые на первый взгляд кажутся несочетаемыми, но на самом деле гармонично дополняют друг друга и обогащают пространство.

Например, яркий диван может стать центром композиции, к которому подойдут нейтральные кресла.

Или другой вариант: тканевая кровать в сочетании с кованым столиком в стиле лофт или самодельной тумбой из книг и старых чемоданов.