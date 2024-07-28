Преимущества и недостатки использования синего цвета в интерьере

Когда не стоит использовать синий цвет в интерьере

0:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Синий цвет считается универсальным в дизайнерской среде, но его не всегда можно использовать повсеместно.

Фото: flickr.com by Cliff, CC BY 2.0

Он идеально подходит для спальни, неплохо смотрится в гостиной, но в других помещениях могут возникнуть ошибки.

Эксперт сетевого издания "БелНовости" по дизайну и интерьеру Юлия Тычино рассказала, когда не следует использовать синий цвет при оформлении интерьера.

Можно использовать

Сразу стоит отметить, что этот цвет и его оттенки идеально подходят для спальни. Он создает чувство прохлады и приятный глазу полумрак.

Эти факторы положительно влияют на качество ночного отдыха.