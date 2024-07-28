Как маскировать неровности стен: флизелиновые обои, фасадная штукатурка и декоративные решения

Как маскировать неровности стен

Очень часто возникает ситуация, когда внешне ровная стена имеет небольшие вертикальные отклонения.

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Разумеется, можно решить проблему с помощью геометрического выравнивания стен, но это потребует значительных затрат. Альтернативным вариантом, по мнению эксперта из сети "БелНовости", дизайнера Юлии Тычино, является маскировка кривизны с помощью следующих отделочных материалов.

Флизелиновые обои

Эти обои имеют плотную текстуру, что позволяет слегка растягивать их для скрытия мелких неровностей. Оптимально выбирать обои с хаотичным узором, который дополнительно поможет скрыть недостатки. Тем не менее, стоит учесть, что идеального результата достичь будет сложно — при наклеивании на неровные стены швы могут расходиться или обои могут ложиться внахлест. Однако такие огрехи будут трудно заметны без внимательного рассмотрения.

Фасадная штукатурка

Большинство видов штукатурки требуют идеально ровных стен, но фасадная штукатурка менее требовательна. Она имеет крупное зерно и структуру, что позволяет скрывать неровности. Однако стоит отметить, что интерьер с таким покрытием может выглядеть довольно просто.

Крупнозернистая декоративная штукатурка

Этот материал хорошо справляется с задачей маскировки неровностей и может добавить оригинальности интерьеру. В случае возникновения сколов или трещин они будут восприниматься как часть общей текстуры, что придаст отделке интересный вид.