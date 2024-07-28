Как сделать узкую комнату более просторной: советы по выбору цвета и освещения

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Как визуально расширить узкую комнату

1:16
Недвижимость

Реальность такова, что узкие комнаты в квартирах — это довольно частое явление.

Как визуально расширить узкую комнату
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, PDM

Если вы столкнулись с такой ситуацией, у вас есть два пути: либо смириться с ощущением, что вы живете в тесной кладовке, либо воспользоваться рекомендациями дизайнера Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости".

Цвет
Один из простейших способов визуально расширить пространство — покрасить стены, пол и потолок в белый цвет. Это поможет стереть границы между горизонтальными и вертикальными поверхностями, сделав помещение более легким и воздушным, а также создаст ощущение простора.

Напольное покрытие
Также можно выбрать для узкой комнаты напольное покрытие с линейным рисунком, например, ламинат, линолеум или доски. Это позволит визуально увеличить пространство в направлении, в котором уложено покрытие.

Свет
Попробуйте использовать споты, направленные от центра потолка на стены — это поможет визуально расширить длинную и узкую комнату. В дальнем конце комнаты разместите яркий акцент, например, картину или обои с интересным рисунком, которые привлекут внимание и создадут фокус в пространстве.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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