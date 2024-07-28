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Как выбрать карниз для комнаты с низкими потолками: советы от дизайнера Юлии Тычино

Как выбрать карниз для комнаты с низкими потолками

0:59
Недвижимость

Декоративные карнизы, особенно кованые с изящными наконечниками, могут значительно улучшить эстетику интерьера. Однако, как утверждает дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости", такие изделия не подходят для комнат с низкими потолками.

Как выбрать карниз для комнаты с низкими потолками
Фото: Flickr by Karin Dalziel, CC BY-NC 2.0

Из-за особенностей конструкции карниза, его не удастся разместить вплотную к потолку, что приведет к образованию зазора. Этот зазор визуально уменьшит высоту комнаты, делая её ещё ниже.

Вместо этого, для комнат с низкими потолками лучше выбирать функциональные карнизы для штор. Потолочные профильные карнизы — отличное решение для таких помещений. Они не оставляют зазоров, а широкий выбор моделей позволяет подобрать вариант, который гармонично впишется в ваш интерьер. Если установить скрытые карнизы в специально подготовленную нишу, это создаст эффект штор, которые словно "стекают" с потолка.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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