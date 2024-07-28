Как выбрать карниз для комнаты с низкими потолками: советы от дизайнера Юлии Тычино

Как выбрать карниз для комнаты с низкими потолками

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Декоративные карнизы, особенно кованые с изящными наконечниками, могут значительно улучшить эстетику интерьера. Однако, как утверждает дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости", такие изделия не подходят для комнат с низкими потолками.

Фото: Flickr by Karin Dalziel, CC BY-NC 2.0

Из-за особенностей конструкции карниза, его не удастся разместить вплотную к потолку, что приведет к образованию зазора. Этот зазор визуально уменьшит высоту комнаты, делая её ещё ниже.

Вместо этого, для комнат с низкими потолками лучше выбирать функциональные карнизы для штор. Потолочные профильные карнизы — отличное решение для таких помещений. Они не оставляют зазоров, а широкий выбор моделей позволяет подобрать вариант, который гармонично впишется в ваш интерьер. Если установить скрытые карнизы в специально подготовленную нишу, это создаст эффект штор, которые словно "стекают" с потолка.