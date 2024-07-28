10 причин, почему заправка кровати важна для вашего утреннего настроения и порядка в спальне

Почему неубранная кровать портит интерьер

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В оформлении спальни можно допустить множество ошибок: неправильно выбрать цвета, ошибиться с отделочным материалом или неправильно подобрать размер мебели. Однако одна из самых распространённых проблем связана с тем, насколько часто мы упускаем из виду важность заправки постели.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, CC BY-SA 3.0

По словам Юлии Тычино, эксперта по дизайну из сетевого издания "БелНовости", неубранная кровать способна существенно испортить вид спальни, превзойдя по негативному влиянию даже самые явные ошибки в интерьере.

Если постель остается не заправленной, это создает в комнате атмосферу беспорядка и дискомфорта. Конечно, не обязательно сразу после пробуждения заняться этим, но сделать это в течение нескольких часов стоит.

Регулярная заправка постели принесет несколько положительных результатов. Во-первых, спальня станет выглядеть намного аккуратнее. Во-вторых, это станет своеобразной утренней зарядкой. И в-третьих, выработка привычки заправлять постель каждое утро поможет стать более организованным человеком.