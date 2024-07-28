10 причин, почему заправка кровати важна для вашего утреннего настроения и порядка в спальне

В оформлении спальни можно допустить множество ошибок: неправильно выбрать цвета, ошибиться с отделочным материалом или неправильно подобрать размер мебели. Однако одна из самых распространённых проблем связана с тем, насколько часто мы упускаем из виду важность заправки постели.
По словам Юлии Тычино, эксперта по дизайну из сетевого издания "БелНовости", неубранная кровать способна существенно испортить вид спальни, превзойдя по негативному влиянию даже самые явные ошибки в интерьере.
Если постель остается не заправленной, это создает в комнате атмосферу беспорядка и дискомфорта. Конечно, не обязательно сразу после пробуждения заняться этим, но сделать это в течение нескольких часов стоит.
Регулярная заправка постели принесет несколько положительных результатов. Во-первых, спальня станет выглядеть намного аккуратнее. Во-вторых, это станет своеобразной утренней зарядкой. И в-третьих, выработка привычки заправлять постель каждое утро поможет стать более организованным человеком.
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