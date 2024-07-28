Преимущества единого напольного покрытия: как сделать интерьер квартиры стильнее и экономичнее

Многие квартиры отличаются разнообразием напольных покрытий в разных помещениях.
Каждое пространство имеет своё покрытие.
На первый взгляд, это может показаться правильным решением. Однако Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера сетевого издания "БелНовости", рекомендует использовать в квартире один тип напольного покрытия.
Такой подход значительно улучшает восприятие интерьера.
Тем более, что существуют материалы, подходящие для любых помещений, включая санузел (например, кварцевый ламинат).
Так в чём же преимущества использования одного напольного покрытия?
Целостность пространства
Один и тот же материал на полу делает квартиру визуально более цельной. Это устраняет ощущение фрагментарности и делает интерьер более стильным и уютным. Также такое решение зрительно расширяет пространство.
Экономия средств
Выбор одного типа покрытия позволяет существенно сэкономить. Это связано с тем, что нет необходимости покупать множество порожков для стыков, а количество обрезков материала сокращается.
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