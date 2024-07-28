Преимущества единого напольного покрытия: как сделать интерьер квартиры стильнее и экономичнее

Почему стоит использовать один тип напольного покрытия

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие квартиры отличаются разнообразием напольных покрытий в разных помещениях.

Фото: mos.ru by Мосжилинспекция, PDM

Каждое пространство имеет своё покрытие.

На первый взгляд, это может показаться правильным решением. Однако Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера сетевого издания "БелНовости", рекомендует использовать в квартире один тип напольного покрытия.

Такой подход значительно улучшает восприятие интерьера.

Тем более, что существуют материалы, подходящие для любых помещений, включая санузел (например, кварцевый ламинат).

Так в чём же преимущества использования одного напольного покрытия?

Целостность пространства

Один и тот же материал на полу делает квартиру визуально более цельной. Это устраняет ощущение фрагментарности и делает интерьер более стильным и уютным. Также такое решение зрительно расширяет пространство.

Экономия средств

Выбор одного типа покрытия позволяет существенно сэкономить. Это связано с тем, что нет необходимости покупать множество порожков для стыков, а количество обрезков материала сокращается.