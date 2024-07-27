Ошибки при использовании белого цвета в интерьере: как избежать неудач

Как использовать белый цвет для стильного и уютного интерьера

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белый цвет встречается практически в каждом интерьере, и это неудивительно, поскольку он универсален, нейтрален, обладает высокой яркостью и может служить отличным фоном для других оттенков.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Однако, как отмечает дизайнер Юлия Тычино в сетевом издании "БелНовости", белый цвет не всегда уместен в интерьере. Причина в том, что часто допускаются ошибки, о которых мы расскажем ниже.

Выбор белого цвета в надежде, что он всегда останется в тренде

Хотя белый цвет действительно универсален и хорошо сочетается с другими оттенками, современные тенденции ориентированы на персонализированные интерьеры, где ярко выражен характер владельца жилья. Поэтому лучше ориентироваться на свои предпочтения и любимые цвета. Правильно подобранные оттенки и контрасты помогут создать долговечный и стильный интерьер, независимо от выбранного цвета.

Считать, что белый цвет гарантирует стильный интерьер

Стиль интерьера определяется не только цветом, но и множеством других факторов, таких как освещение, текстуры, выбор мебели и т. д. Для создания интерьера с эффектом вау стоит учитывать все эти аспекты, а не ограничиваться только выбором цвета.

Оформлять весь интерьер в белом цвете

Чрезмерное количество белого в интерьере может вызывать стресс, поскольку глаза будут искать яркие акценты. Если их нет, это может привести к негативным последствиям для организма, таким как повышенная сонливость или чрезмерное возбуждение.