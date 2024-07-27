Как выбрать мебель, которая прослужит много лет: советы дизайнера

Как выбрать мебель, которая прослужит много лет

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор новой мебели может быть непростой задачей, поскольку каждому хочется, чтобы она долго сохраняла свой первоначальный вид, была универсальной по форме и цвету, а также легко адаптировалась к различным потребностям.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Юлия Тычино, дизайнер и эксперт издания "БелНовости", поделилась полезными советами по выбору мебели, следуя которым, вы сможете выбрать изделия, которые прослужат вам много лет.

Проверьте наличие съемного чехла

Если не ухаживать за обивкой мягкой мебели, она быстро потеряет свою привлекательность из-за пятен и разводов от пищи и напитков, а также неправильной чистки. Мебель с съемными чехлами значительно проще чистить и поддерживать в хорошем состоянии. Кроме того, такие чехлы можно легко заменить или обновить, придав мебели новый вид.

Выбирайте модели с запасными деталями

Надежные производители часто поставляют мебель с запасными деталями, такими как фурнитура, гайки и болты, а иногда и инструменты для сборки. Также полезно иметь декоративные наклейки для скрытия мест крепления саморезов и защитные накладки на ножки, чтобы предотвратить повреждения мебели и пола.

Обратите внимание на модульные системы

Интерьеры со временем могут надоедать, и модульная мебель предоставляет отличное решение для изменения обстановки. Такие системы позволяют переставлять элементы как в одной, так и в нескольких комнатах, а также добавлять новые детали, чтобы освежить внешний вид мебели.