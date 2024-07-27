Эльвира Набиуллина: россияне продолжат покупать жилье

Набиуллина рассказала о будущем ипотеки в России

После прекращения программы льготной ипотеки россияне продолжат приобретать жилье, но темпы покупок будут более умеренными. Об этом сообщила глава Центрального банка России, Эльвира Набиуллина, на пресс-конференции по ключевой ставке, которую транслировали на YouTube.

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По прогнозам регулятора, ипотечный рынок будет расти на 7,12 процента. "Ипотечный портфель будет увеличиваться умеренными и сбалансированными темпами, что позволит избежать перегрева рынка", — отметила Набиуллина.

Она также предсказала рост спроса на товары для ремонта, особенно среди россиян, которые воспользовались льготной ипотекой на строящееся жилье и еще не получили свои квартиры.

По словам главы Центробанка, основным эффектом завершения программы станет снижение инфляционного давления.

Эксперты прогнозируют, что при ключевой ставке в 18 процентов рыночные ипотечные ставки могут вырасти до 22-23 процентов, а количество ипотечных сделок сократится на 30-50 процентов.