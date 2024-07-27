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Спрос на ипотеку сократился после завершения льготных программ — прогноз Центробанка на 2024 год

Как отмена льготной ипотеки отразится на рынке жилья

Недвижимость

Спрос на ипотеку заметно сократился после окончания программы льготного кредитования без конкретных адресов, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 26 июля.

Как отмена льготной ипотеки отразится на рынке жилья
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

В июне наблюдался всплеск интереса к жилищным кредитам, но эти данные не являются репрезентативными, подчеркнула Набиуллина. Она пояснила, что в июне был зафиксирован пик заявок, поскольку многие заемщики стремились оформить ипотеку до завершения массовой льготной программы. В июле спрос на ипотеку значительно упал. Первые две недели июля рынок находился в ожидании утверждения условий новой программы семейной ипотеки. Набиуллина отметила, что как чрезмерно высокие темпы выдачи ипотеки в июне, так и замедленное кредитование в июле не отражают реальной динамики. Более точные выводы о состоянии ипотечного рынка можно будет сделать после завершения временных факторов — к концу третьего квартала.

По словам Набиуллиной, несмотря на отмену массовой льготной ипотеки, спрос на жилье останется, хотя и на более умеренном уровне. Центробанк оставил прогноз роста ипотеки на 2024 год в пределах 7-12%. Глава ЦБ отметила, что речь идет не о снижении ипотечного портфеля, а о его более сбалансированном и устойчивом росте, что поможет избежать перегрева на рынке жилья.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 18%.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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