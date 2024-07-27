Спрос на ипотеку сократился после завершения льготных программ — прогноз Центробанка на 2024 год

Спрос на ипотеку заметно сократился после окончания программы льготного кредитования без конкретных адресов, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 26 июля.
В июне наблюдался всплеск интереса к жилищным кредитам, но эти данные не являются репрезентативными, подчеркнула Набиуллина. Она пояснила, что в июне был зафиксирован пик заявок, поскольку многие заемщики стремились оформить ипотеку до завершения массовой льготной программы. В июле спрос на ипотеку значительно упал. Первые две недели июля рынок находился в ожидании утверждения условий новой программы семейной ипотеки. Набиуллина отметила, что как чрезмерно высокие темпы выдачи ипотеки в июне, так и замедленное кредитование в июле не отражают реальной динамики. Более точные выводы о состоянии ипотечного рынка можно будет сделать после завершения временных факторов — к концу третьего квартала.
По словам Набиуллиной, несмотря на отмену массовой льготной ипотеки, спрос на жилье останется, хотя и на более умеренном уровне. Центробанк оставил прогноз роста ипотеки на 2024 год в пределах 7-12%. Глава ЦБ отметила, что речь идет не о снижении ипотечного портфеля, а о его более сбалансированном и устойчивом росте, что поможет избежать перегрева на рынке жилья.
Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 18%.
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