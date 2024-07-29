Найдено "секретное оружие" для удаления плесени всего за час по цене 27 рублей

Эксперт Джош Кларк научил выведению плесени в доме с помощью уксуса

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотя плесень обычно ассоциируется с зимними месяцами, летом влажность создаёт идеальную среду для её размножения. К счастью, есть простой способ избавиться от плесени, о нём пишет Daily Express.

Фото: Flickr by viviandnguyen_, CC BY 2.0

Плесень часто встречается в таких помещениях, как ванная комната и спальня, особенно если там плохая вентиляция и высокая влажность.

Эксперты по вывозу мусора из компании Clear It Waste посоветовали для борьбы с плесенью обыкновенный столовый уксус. Это, по их словам, "секретное оружие" способно убить до 82% различных видов плесневых грибков.

Просто смешайте в бутылке с распылителем раствор уксуса в тёплой воде в соотношении 1:1, нанесите его на плесень и оставьте на час. После этого просто вытрите уксус влажной тканью, что должно удалить плесень.

"У большинства из нас уже есть немного уксуса в шкафу, так почему бы не попробовать этот недорогой метод? — предложил Джош Кларк из Clear It Waste. — Уксус — это прекрасное экологичное и бюджетное чистящее средство, которое может помочь быстро избавиться от плесени, однако для особо стойкой плесени он не обязательно станет долгосрочным решением".

Если в вашем доме нет достаточного количества уксуса, его можно купить в любом супермаркете по цене от 27 рублей.

Если же вы принципиально не хотите использовать уксус, например из-за запаха, для борьбы с плесенью подойдёт также сода. Она не содержит вредных химических веществ, что делает её безопасной для домочадцев и их питомцев.

Просто смешайте две столовые ложки пищевой соды с тёплой водой в бутылке с распылителем, встряхните и тщательно перемешайте, а затем распылите на поражённый участок, после чего протрите и смойте.