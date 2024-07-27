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Эльвира Набиуллина: ключевая ставка останется высокой до конца года

ЦБ РФ повысил прогноз по ключевой ставке на 2025 и 2026 годы

2:00
Недвижимость

До конца этого года средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 18-19,4%, говорится в среднесрочном прогнозе Банка России. Это означает, что до конца года ставка не опустится ниже текущего уровня — 18% годовых.

ЦБ РФ повысил прогноз по ключевой ставке на 2025 и 2026 годы
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Центробанк будет удерживать ставку на высоком уровне длительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина после заседания Совета директоров Банка России 26 июля. Это необходимо для возвращения инфляции к целевому уровню и ее закрепления на этом уровне. Она также не исключила возможности дополнительного повышения ключевой ставки, отметив, что это отражено в обновленном среднесрочном прогнозе.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год был повышен до 16,9-17,4%. Ранее ожидалось, что показатель составит 15-16%.

С учетом того, что с 1 января по 28 июля этого года средняя ключевая ставка составляла 16%, с 29 июля до конца года она будет находиться в пределах 18-19,4%.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год также был повышен. Ожидается, что средняя ставка составит 14-16%. В 2026 году прогнозируется средняя ключевая ставка на уровне 10-11%, а в 2027 году — 7,5-8,5%.

Напомним, 26 июля Центробанк повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18%. Это максимальный уровень с апреля 2022 года, когда ЦБ повысил ставку до рекордных 20% годовых.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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