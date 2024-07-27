Эльвира Набиуллина: ключевая ставка останется высокой до конца года

До конца этого года средняя ключевая ставка будет находиться в диапазоне 18-19,4%, говорится в среднесрочном прогнозе Банка России. Это означает, что до конца года ставка не опустится ниже текущего уровня — 18% годовых.
Центробанк будет удерживать ставку на высоком уровне длительное время, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина после заседания Совета директоров Банка России 26 июля. Это необходимо для возвращения инфляции к целевому уровню и ее закрепления на этом уровне. Она также не исключила возможности дополнительного повышения ключевой ставки, отметив, что это отражено в обновленном среднесрочном прогнозе.
Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год был повышен до 16,9-17,4%. Ранее ожидалось, что показатель составит 15-16%.
С учетом того, что с 1 января по 28 июля этого года средняя ключевая ставка составляла 16%, с 29 июля до конца года она будет находиться в пределах 18-19,4%.
Прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год также был повышен. Ожидается, что средняя ставка составит 14-16%. В 2026 году прогнозируется средняя ключевая ставка на уровне 10-11%, а в 2027 году — 7,5-8,5%.
Напомним, 26 июля Центробанк повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18%. Это максимальный уровень с апреля 2022 года, когда ЦБ повысил ставку до рекордных 20% годовых.
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