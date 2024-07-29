Раскрыты способы ускорения погашения ипотеки

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AmurMedia дал пять советов ипотечным заёмщикам

2:33
Недвижимость

Недавнее повышение ключевой ставки сделало рыночную ипотеку совсем неподъёмной. Те, кто уже успел влезть в ипотечную кабалу, включая и участников льготных программ кредитования с господдержкой, мечтают побыстрее из неё выпутаться. Несколько советов им дал сайт AmurMedia.

AmurMedia дал пять советов ипотечным заёмщикам
Фото: mos.ru is licensed under public domain

1. Начните вести учёт доходов и расходов

Чтобы привести свои финансы в порядок, начните с учёта доходов и расходов. Это поможет избежать излишних трат и контролировать свои расходы. Проводите анализ своих покупок, чтобы исключить эмоциональные траты. После проведения анализа и оптимизации бюджета, обычно можно найти 10-20% "свободных" денежных средств. Эти деньги можно направить на досрочное погашение ипотеки, что поможет быстрее выплатить кредит и сэкономить на процентах.

2. Выберите комфортные условия для своего бюджета

Важно убедиться, что ежемесячный платеж по ипотеке соответствует вашему доходу и не превышает 30% от него. Если вы столкнулись с трудностями при выплате кредита, можно рассмотреть возможность рефинансирования для снижения ежемесячного платежа.

3. Постарайтесь сократить срок выплаты ипотеки и платить чуть больше

Чтобы быстро выплатить ипотеку, необходимо платить банку больше, чем указано в договоре. Это позволит либо уменьшить ежемесячный платеж, либо сократить срок выплаты ипотеки. В большинстве случаев выгоднее сокращать срок выплаты, так как это позволяет уменьшить общую сумму переплаты и быстрее стать владельцем квартиры.

4. Не забывайте про налоговые льготы и вычеты

Помимо оптимизации расходов и выбора комфортных условий ипотеки, важно использовать налоговые льготы и вычеты. Вы имеете право оформить налоговый вычет от стоимости недвижимости и на проценты по ипотеке, уплаченные банку. Однако стоит учесть, что налоговый вычет — это своего рода кэшбэк от государства по ранее уплаченным налогам. То есть право на получение вычета имеют те, кто платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%.

5. Используйте материнский капитал

Материнский капитал — это финансовая поддержка от государства для семей с детьми. Его можно использовать для внесения первоначального взноса по ипотеке или погашения основного долга и/или процентов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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